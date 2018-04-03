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Шойгу приказал проверить все военные кафедры в стране
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Шойгу приказал проверить все военные кафедры в стране 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр обороны Сергей Шойгу принял решение проверить все военные кафедры на предмет взимания платы за обучение.
Это произошло после того как он узнал, что со студентов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций брали деньги за обучение на военной кафедре.
«Это недопустимо, чтобы на людях, которые хотят стать солдатами, сержантами или офицерами запаса, бизнес строили!» — приводит слова министра Газета.ru.
По мнению Шойгу, из данной ситуации есть два выхода: «либо Министерство образования разбирается с ректором этого университета, либо мы закроем в СПбГУТ военную кафедру».
Напомним, в марте Сергей Шойгу отметил самостоятельность российской армии и сравнил ее с ледоколом. Он также добавил, что у армии России нет конкурентов.
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