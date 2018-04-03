Шойгу приказал проверить все военные кафедры в стране

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение проверить все военные кафедры на предмет взимания платы за обучение.

Это произошло после того как он узнал, что со студентов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций брали деньги за обучение на военной кафедре.

«Это недопустимо, чтобы на людях, которые хотят стать солдатами, сержантами или офицерами запаса, бизнес строили!» — приводит слова министра Газета.ru

По мнению Шойгу, из данной ситуации есть два выхода: «либо Министерство образования разбирается с ректором этого университета, либо мы закроем в СПбГУТ военную кафедру».