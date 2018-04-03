Ещё
Саперы Западного военного округа за три месяца обезвредили 800 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саперы Западного военного округа за три месяца обезвредили 800 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны 

Интересант 2 часа назад
С начала нынешнего года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа обезвредили около 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в регионах дислокации ЗВО. Лидируют среди них по этим «сюрпризам» Калининградская, Ленинградская и Московская области.
Обычная причина опасных находок — проведение строительных работ, связанных с выемкой грунта. Чаще всего саперы имеют дело с артиллерийскими снарядами и минометными минами калибра от 76 до 203 миллиметров.
В округе сформировано более сорока групп разминирования, оснащенных современными миноискателями типа ИМП-С и неконтактными устройствами «Коршун», которые позволяют обнаружить металлические предметы даже незначительного размера на значительном заглублении. Помогают саперам и специально обученные минно-розыскные собаки, сообщает пресс-служба ЗВО.
Интересант: последние новости
Западный военный округ за год на 13,5 процента победил грипп На военную службу омоновцев и собровцев переведут в течение трех лет Обтекатель девятого «Фалькона» опять не вернулся к Илону Маску
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей291
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом113
НАТО отказала в визах российским дипломатам260
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ41
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение