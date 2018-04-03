Саперы Западного военного округа за три месяца обезвредили 800 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны

С начала нынешнего года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа обезвредили около 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в регионах дислокации ЗВО. Лидируют среди них по этим «сюрпризам» Калининградская, Ленинградская и Московская области.

Обычная причина опасных находок — проведение строительных работ, связанных с выемкой грунта. Чаще всего саперы имеют дело с артиллерийскими снарядами и минометными минами калибра от 76 до 203 миллиметров.

В округе сформировано более сорока групп разминирования, оснащенных современными миноискателями типа ИМП-С и неконтактными устройствами «Коршун», которые позволяют обнаружить металлические предметы даже незначительного размера на значительном заглублении. Помогают саперам и специально обученные минно-розыскные собаки, сообщает пресс-служба ЗВО.