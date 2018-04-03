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ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве
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ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве 

РИА Новости 55 минут назад
ВИЛЬНЮС, 3 апр — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз за неделю поднялись в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила во вторник пресс-служба Минобороны Литвы.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
"С 26 марта по второе апреля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным министерства, 28 марта истребители ВВС НАТО перехватили и сопроводили Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область. «Самолет летел согласно предоставленному заранее плану полета, с включенными радиолокационными автоответчиками, связь с региональным центром управления поддерживалась», — отмечает Минобороны балтийской республики.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.
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