ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

Литвы. ВИЛЬНЮС , 3 апр — РИА Новости . Истребители ВВС НАТО , выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, один раз за неделю поднялись в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила во вторник пресс-служба Минобороны

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"С 26 марта по второе апреля истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, 28 марта истребители ВВС НАТО перехватили и сопроводили Ан-26, который совершал полет из основной части РФ в Калининградскую область . «Самолет летел согласно предоставленному заранее плану полета, с включенными радиолокационными автоответчиками, связь с региональным центром управления поддерживалась», — отмечает Минобороны балтийской республики.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.