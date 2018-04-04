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В Москве открылась выставка современного авиадвигателестроения
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В Москве открылась выставка современного авиадвигателестроения 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
В Москве на территории ВДНХ открывается III Международный форум двигателестроения (МФД-2018). Он будет проходить с 4 по 6 апреля. Одну из самых масштабных и интересных экспозиций представляет Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, известный среди специалистов по аббревиатуре ЦИАМ.
Специалисты института примут участие не только в выставочной программе Форума, но и станут активными участниками многочисленных симпозиумов Научно-технического конгресса двигателестроения.
На симпозиумах планируется обсудить самые актуальные вопросы современного авиадвигателестроения. В частности, касающиеся перспектив развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и диагностики двигателей и другие.
В центре внимания несомненно окажется демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя для пассажирских самолетов. Этот прорывной проект реализуется в широкой международной кооперации HEXAFLY-INT. В нее входят научно-исследовательские центры России, Евросоюза и Австралии. Не взирая на санкции, работы продолжаются, и наша страна играет в них одну из ведущих ролей.
Во время испытаний, которые проходили на базе ЦИАМ, демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя показал тягу, которая превысила суммарное аэродинамическое сопротивление модели летательного аппарата при числе Маха набегающего потока М = 7,4. Авиационные специалисты, стоит повторить, в рамках большой международной кооперации вплотную подошли к возможности практической реализации гиперзвукового реактивного двигателя, который планируется устанавливать на летательных аппаратах гражданского назначения.
Кроме двигателя будущего показывается макет фрагмента гибридной силовой установки, разрабатываемой в направлении «электрификации» и отражающий практическое применение сверхпроводимости в авиационной технике. Его дополняет макет пилотируемого самолета с электрической силовой установкой на базе водородных топливных элементов — он может выпускаться в одноместном и двухместном вариантах.
Даже на людей, далеких от авиации, произведет впечатление экспериментальный редуктор привода вентилятора перспективного ТРДД мощностью более 33000 л.с. Сейчас мощность реактивного двигателя в 15000 л.с. считается очень большой.
И это только экспозиция ЦИАМа. Немало интересного покажут другие научно-исследовательские центры и наши моторостроительные заводы.
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