Масштабно и амбициозно: в Москве представят новейшие технологии авиадвигателей

На выставке будут продемонстрированы результаты работы ЦИАМ по разработке авиационных двигателей.

Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) примет участие в III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018), который состоится с 4 по 6 апреля на территории ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Института.

В рамках программы форума состоится выставка, на которой будут продемонстрированы результаты работы Института по созданию научно-технического задела в обеспечение разработки авиационных двигателей.

На стенде ЦИАМ будет представлен макет фрагмента гибридной силовой установки, разрабатываемой в направлении «электрификации» и отражающей практическое применение сверхпроводимости в авиационной технике, образцы и модели деталей из композиционных материалов нового поколения.

«Участники НТКД обсудят самые актуальные вопросы современного авиадвигателестроения, в том числе касающиеся перспектив развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и диагностики двигателей», — говорится в сообщении.