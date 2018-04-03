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Масштабно и амбициозно: в Москве представят новейшие технологии авиадвигателей
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Масштабно и амбициозно: в Москве представят новейшие технологии авиадвигателей 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На выставке будут продемонстрированы результаты работы ЦИАМ по разработке авиационных двигателей.
Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) примет участие в III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018), который состоится с 4 по 6 апреля на территории ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Института.
В рамках программы форума состоится выставка, на которой будут продемонстрированы результаты работы Института по созданию научно-технического задела в обеспечение разработки авиационных двигателей.
На стенде ЦИАМ будет представлен макет фрагмента гибридной силовой установки, разрабатываемой в направлении «электрификации» и отражающей практическое применение сверхпроводимости в авиационной технике, образцы и модели деталей из композиционных материалов нового поколения.
«Участники НТКД обсудят самые актуальные вопросы современного авиадвигателестроения, в том числе касающиеся перспектив развития воздушно-реактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и диагностики двигателей», — говорится в сообщении.
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