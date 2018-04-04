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ВМФ России защитит Азовское море от пиратов
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ВМФ России защитит Азовское море от пиратов 

Вести.Ru 4 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Фрегаты проекта 11356 «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» ЧФ России в Севастополе. Фото: Артем Балабин
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Черноморский флот России обеспечит безопасность судоходства в акватории Азовского моря с учетом возросшей угрозы пиратства со стороны Украины. Боевые корабли и авиация ЧФ будут на постоянной основе следить за безопасностью судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с рыболовецким судном «Норд», задержанным 25 марта 2018 г. Об этом источники в силовых структурах РФ сообщили РИА Новости. «Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства. Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась». Постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов заявил о том, что арест российского судна «Норд» пограничными службами Украины является провокацией со стороны Украины, которая фактически занялась пиратством в Азовском море: «Прежде всего, задержание судна можно приравнять к пиратскому акту, потому что задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая активно подключилась к антироссийским агрессивным акциям Запада и всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях. И если Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах».
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