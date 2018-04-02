Сторожевик «Пытливый» отправился из Средиземного моря в Севастополь

СКР «Пытливый» Черноморского флота завершил боевое дежурство в Средиземном море и начал переход в пункт постоянной дислокации. Об этом сегодня сообщил врио начальника отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 3 ранга Алексей Рулев

— Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского флота России в Средиземном море и взял курс на Севастополь , — сообщил Рулев.

По его словам, сейчас корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море.