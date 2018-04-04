МО Сирии: ВКС РФ принадлежит главная роль в ликвидации террористов

ВКС России принадлежит главная роль в ликвидации террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») на территории Сирии . Об этом заявил 4 апреля замминистра обороны Сирии Махмуд Шава, который находится в Москве на VII Московской конференции по безопасности.

По его словам, благодаря качеству и точности наносимых авиаударов ВКС РФ стали главной силой, позволившей ликвидировать боевиков, несмотря на то, что США строили помехи России.

Шава также отметил, что Вашингтон «изобретает различные предлоги для оправдания сохранения нелегального присутствия их баз и войск на сирийской земле с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями и разделения Сирии посредством так называемого проекта федераций».