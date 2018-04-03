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Истребители F-35 сразились в учебном воздушном бою с F-15
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Истребители F-35 сразились в учебном воздушном бою с F-15 

Naked-Science.ru 59 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Начало широкомасштабной эксплуатации разных версий F-35 породило новый виток интереса к этому самолету. Ряд пропагандистских ресурсов активно обсуждают «низкие летно-технические характеристики» F-35. Однако показательные выступления этого не подтверждают, хотя самолет все же уступает в маневренности более старому F-22, а также, вероятно, ряду истребителей поколения 4++.
Сейчас летчики истребителей F-35A (самая дешевая и технологически простая версия самолета) начали практиковать учебные воздушные бои с американскими и японскими пилотами на F-15. Еще в октябре 2017 года 34-я истребительная эскадрилья ВВС США была развернута на авиабазе Кадена (Окинава, Япония) с 12 истребителями пятого поколения. Стоит сказать, что относительно близкое расположение к северокорейской столице делает эту базу одним из важнейших форпостов Штатов в мире и накладывает на летчиков особые требования.
В качестве противников пилотов F-35 выступили летчики 44-й и 67-й истребительных эскадрилий ВВС США на самолетах F-15C/D. Кроме этого, пятое поколение 34-й истребительной эскадрильи столкнулось в воздухе с японцами на F-15. Летчики тренировали как групповой пилотаж, так и дуэльные ситуации, в том числе в условиях интенсивного маневрирования с большими перегрузками.
Капитан Брок Макги (Brock McGehee), пилот 44-й истребительной эскадрильи, летающий на F-15, охарактеризовал F-35 как «чрезвычайно способного воздушного борца». «Немного страшно лететь в темноте рядом с невидимым самолетом. Эти ребята (летчики F-35. — Прим. ред.) — очень хорошие пилоты, их ситуационная осведомленность крайне высока, они держат нас в курсе о том, где они находятся, хотя они в той же команде, что и мы», — добавил летчик. Он также отметил, что F-15 «иногда» может победить F-35 в воздушном бою.
F-35 и F-15 / ©armytimes
Летчик сравнил истребители пятого поколения F-22 и F-35, заметив, что первый, в отличие от второго, способен «вывернуться наизнанку». Впрочем, то, что F-22 имеет более высокие маневренные характеристики, известно давно. При этом Макги не стал рассуждать, какие именно маневры могли бы принести более старому F-15 победу в воздушному бою над F-22 или F-35. Очевидно, эти данные сможет использовать вероятный противник.
Напомним, ранее F-35 победили истребители четвертого поколения F-16 с разгромным счетом.
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