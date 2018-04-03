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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели в Душанбе субботник по благоустройству захоронений бойцов Великой Отечественной войны
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Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели в Душанбе субботник по благоустройству захоронений бойцов Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее под эгидой Посольства РФ совместно с командованием соединения на православном кладбище в Душанбе был открыт мемориальный комплекс, посвящённый Неизвестному Солдату.
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане организовали и провели в Душанбе субботник по благоустройству захоронений бойцов Великой Отечественной войны.
В частности, была произведена покраска обелисков и оград могил советских воинов.
В мероприятии приняли участие военнослужащие и представители Посольства России, общественных и ветеранских организаций.
Ранее под эгидой Посольства РФ совместно с командованием российской военной базы на православном кладбище в Душанбе был открыт мемориальный комплекс, посвящённый Неизвестному Солдату.
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