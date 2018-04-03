У снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота начался полевой выход на камчатском полигоне

В частности, военнослужащие отработали вопросы маскировки, скрытного перемещения на местности, подготовки запасной позиции для ведения огня.

На полигоне Радыгино ( Камчатский край ) в ходе полевого выхода снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота на отработали вопросы маскировки, скрытного перемещения на местности и подготовки запасной позиции для ведения огня. Также военнослужащие учились определять цели, классифицировать их по приоритетности.

Затем морские пехотинцы в составе снайперских пар перешли к огневой подготовке –— из штатного снайперского вооружения поражали движущиеся и статичные мишени на расстоянии свыше 1000 метров.

Для усложнения задач мишени имитировали, в частности, условного противника, прикрывающегося заложником. При поражении «заложника» военнослужащему выставлялась неудовлетворительная оценка.