У снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота начался полевой выход на камчатском полигоне 

В частности, военнослужащие отработали вопросы маскировки, скрытного перемещения на местности, подготовки запасной позиции для ведения огня.
На полигоне Радыгино (Камчатский край) в ходе полевого выхода снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота на отработали вопросы маскировки, скрытного перемещения на местности и подготовки запасной позиции для ведения огня. Также военнослужащие учились определять цели, классифицировать их по приоритетности.
Затем морские пехотинцы в составе снайперских пар перешли к огневой подготовке –— из штатного снайперского вооружения поражали движущиеся и статичные мишени на расстоянии свыше 1000 метров.
Для усложнения задач мишени имитировали, в частности, условного противника, прикрывающегося заложником. При поражении «заложника» военнослужащему выставлялась неудовлетворительная оценка.