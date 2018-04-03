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Архангельские промысловые суда построят на средства инвесторов
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Архангельские промысловые суда построят на средства инвесторов 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Новые промысловые траулеры в Архангельске будут построены на деньги рыбодобывающих предприятий. За это инвесторы получат дополнительные квоты на вылов рыбы в Северном рыбохозяйственном бассейне.
В строительство четырех судов инвестировал Архангельский траловый флот, и еще одно построят на средства ООО «Глобус». Новые траулеры должны увидеть море в 2019 году. Если это произойдет, свои квоты предприятия смогут использовать уже в 2020.
— По предварительным расчётам, Архангельский траловый флот и ООО «Глобус» должны получить дополнительные квоты в размере 15 и 2 тысячи тонн соответственно, — рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Северный рыбохозяйственный бассейн включает себя Баренцево и Белое море, Онежское озеро со впадающими в них реками, а также практически все озера и реки рыбохозяйственного значения на территории Архангельской, Мурманской, Кировской и Вологодских областей, Ненецкого автономного округа и Республик Карелия и Коми.
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