Архангельские промысловые суда построят на средства инвесторов

Новые промысловые траулеры в Архангельске будут построены на деньги рыбодобывающих предприятий. За это инвесторы получат дополнительные квоты на вылов рыбы в Северном рыбохозяйственном бассейне.

В строительство четырех судов инвестировал Архангельский траловый флот, и еще одно построят на средства ООО «Глобус». Новые траулеры должны увидеть море в 2019 году. Если это произойдет, свои квоты предприятия смогут использовать уже в 2020.

Игорь Орлов. — По предварительным расчётам, Архангельский траловый флот и ООО «Глобус» должны получить дополнительные квоты в размере 15 и 2 тысячи тонн соответственно, — рассказал губернатор Архангельской области