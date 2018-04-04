Шойгу: Россия будет развивать сотрудничество с ЮАР в военной сфере

"Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и отношения по укреплению обороноспособности наших стран и наши с Вами взаимоотношения будут только укрепляться", — сказал Шойгу.

Он отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.

"Уважаемая госпожа министр, рад нашей очередной встрече. Представляю, какой долгий путь вам пришлось проделать, но с учетом наших добрых отношений Вы все-таки прилетели для того, чтобы принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Добро пожаловать в Москву! Рад вас видеть, хорошо выглядите!" — сказал глава Минобороны

Также министр обороны ЮАР пригласила главу российского военного ведомства на авиакосмический салон, который пройдет в республике в сентябре.

"В сентябре я хочу пригласить Вас в Южную Африку. У нас будет проходить авиакосмический салон. Я бы очень хотела, чтобы Вы участвовали там лично", — сказала она, обращаясь к Шойгу.

Она отметила, что на этой выставке «будут представлены ключевые российские заводы и корпорации».

"Это будет возможность для многих посмотреть и оценить достижения военно-промышленного комплекса Южной Африки", — сказала министр.