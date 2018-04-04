Ещё
Шойгу: Россия будет развивать сотрудничество с ЮАР в военной сфере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: Россия будет развивать сотрудничество с ЮАР в военной сфере 

ТАСС 4 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия готова наращивать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду в ходе встречи с министром обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакулой на полях VII Московской конференции по международной безопасности.
"Нас связывают добрые отношения. Мы сумели многое обсудить и многое решить для укрепления обороноспособности наших стран. Это говорит о том, что мы продолжаем двигаться намеченным курсом и отношения по укреплению обороноспособности наших стран и наши с Вами взаимоотношения будут только укрепляться", — сказал Шойгу.
Он отметил, что коллега из ЮАР проделала большой путь, чтобы приехать в Москву.
"Уважаемая госпожа министр, рад нашей очередной встрече. Представляю, какой долгий путь вам пришлось проделать, но с учетом наших добрых отношений Вы все-таки прилетели для того, чтобы принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Добро пожаловать в Москву! Рад вас видеть, хорошо выглядите!" — сказал глава Минобороны.
Также министр обороны ЮАР пригласила главу российского военного ведомства на авиакосмический салон, который пройдет в республике в сентябре.
"В сентябре я хочу пригласить Вас в Южную Африку. У нас будет проходить авиакосмический салон. Я бы очень хотела, чтобы Вы участвовали там лично", — сказала она, обращаясь к Шойгу.
Она отметила, что на этой выставке «будут представлены ключевые российские заводы и корпорации».
"Это будет возможность для многих посмотреть и оценить достижения военно-промышленного комплекса Южной Африки", — сказала министр.
ТАСС: последние новости
В Санкт-Петербург прибыла бронетехника, которая примет участие в параде 9 мая Авиагруппа "Русские витязи" отмечает свое 27-летие Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах45
Путин уволил одиннадцать генералов73
На Украине угрожают взорвать Крымский мост428
Малышева оправдалась за скандал с собаками627
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение