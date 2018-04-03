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Шойгу и министр обороны Китая обсудили военное сотрудничество
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Шойгу и министр обороны Китая обсудили военное сотрудничество 

Rambler News Service 33 минуты назад
Министр обороны России и глава военного ведомства Китая Вэй Фенхэ на встрече в среду обсудили развитие сотрудничества в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей о развитии сотрудничества в военной области», — сказал российский министр. «Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — добавил Шойгу.
Глава российского военного ведомства также поблагодарил Фенхэ за участие китайской делегации в Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля в Москве, и поздравил с назначением на пост главы Минобороны Китая.
«Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчёркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия… Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных и доверительных связей между министерствами обороны наших стран», — сказал Шойгу.
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