Шойгу и министр обороны Китая обсудили военное сотрудничество

Министр обороны России и глава военного ведомства Китая Вэй Фенхэ на встрече в среду обсудили развитие сотрудничества в военной сфере, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей о развитии сотрудничества в военной области», — сказал российский министр. «Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — добавил Шойгу.

Глава российского военного ведомства также поблагодарил Фенхэ за участие китайской делегации в Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля в Москве , и поздравил с назначением на пост главы Минобороны Китая.

«Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчёркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия… Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных и доверительных связей между министерствами обороны наших стран», — сказал Шойгу.