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Китайская делегация объяснила свой визит в Москву
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Китайская делегация объяснила свой визит в Москву 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам, заявил во вторник министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.
Он поблагодарил Шойгу за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства.
По его словам, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", — подчеркнул министр обороны КНР.
"Во-вторых — чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России. Особенно в этой ситуации, мы приехали, чтобы поддержать вас", — сказал Фенхе.
"И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике", — заключил он.
VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.
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