Китайская делегация объяснила свой визит в Москву

Он поблагодарил Шойгу за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства.

По его словам, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", — подчеркнул министр обороны КНР.

"Во-вторых — чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России. Особенно в этой ситуации, мы приехали, чтобы поддержать вас", — сказал Фенхе.

"И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике", — заключил он.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.