Глава Минобороны Китая: визит в Россию покажет США тесные связи Москвы и Пекина 

Китайская делегация прибыла на Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы продемонстрировать США тесные связи России и Китая, сообщил во вторник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
«В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие. Во-вторых, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности. Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», — сказал Фэнхэ, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.
VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля, в ней примут участие 30 министров обороны, 15 начальников генштабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, а также 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности, отметил Шойгу в понедельник на селекторном совещании военного ведомства.