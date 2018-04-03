«Туполев» передал новый бомбардировщик Ту-22М3 в эксплуатацию

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ в цехах Казанского авиационного завода передан в эксплуатацию, говорится в сообщении компании.

В нет также отмечено, что на летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания. Самолет совершил перелет к месту базирования.

Ту-22М3 — дальний бомбардировщик-ракетоносец, созданный для уничтожения наземных и морских целей. Принят на вооружение в 1989 году. Всего было построено около 500 самолетов в различных модификациях.