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«Туполев» передал новый бомбардировщик Ту-22М3 в эксплуатацию
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«Туполев» передал новый бомбардировщик Ту-22М3 в эксплуатацию 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Компания «Туполев» передала в эксплуатацию очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ в цехах Казанского авиационного завода передан в эксплуатацию, говорится в сообщении компании.
В нет также отмечено, что на летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно проведены все наземные и летные испытания. Самолет совершил перелет к месту базирования.
Ту-22М3 — дальний бомбардировщик-ракетоносец, созданный для уничтожения наземных и морских целей. Принят на вооружение в 1989 году. Всего было построено около 500 самолетов в различных модификациях.
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