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Северный флот подготовил 18 групп саперов для борьбы с паводками
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Северный флот подготовил 18 групп саперов для борьбы с паводками 

ТАСС 29 минут назад
МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Северный флот подготовил 18 специальных групп саперов, которым во время паводка предстоит бороться с ледовыми заторами на реках. Как во вторник сообщает пресс-служба флота, они также будут заниматься утилизацией найденных боеприпасов.
"Всего было подготовлено 18 специальных групп саперов, предназначенных для утилизации взрывоопасных предметов и борьбы с ледовыми заторами", — сказали на флоте.
На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро прошел учебно-методический сбор с личным составом саперных подвижных групп разминирования.
Военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки на местности, подготовке взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов. В мероприятии приняли участие саперы арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты, отдельного морского инженерного батальона, а также саперы отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил флота.
Ежегодно саперы подвижных групп разминирования флота занимаются инженерной очисткой участков местности на территории Мурманской области, где проходили бои времен Великой Отечественной войны.
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