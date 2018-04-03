Северный флот подготовил 18 групп саперов для борьбы с паводками

МУРМАНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Северный флот подготовил 18 специальных групп саперов, которым во время паводка предстоит бороться с ледовыми заторами на реках. Как во вторник сообщает пресс-служба флота, они также будут заниматься утилизацией найденных боеприпасов.

"Всего было подготовлено 18 специальных групп саперов, предназначенных для утилизации взрывоопасных предметов и борьбы с ледовыми заторами", — сказали на флоте.

На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро прошел учебно-методический сбор с личным составом саперных подвижных групп разминирования.

Военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки на местности, подготовке взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов. В мероприятии приняли участие саперы арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты, отдельного морского инженерного батальона, а также саперы отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил флота.

Ежегодно саперы подвижных групп разминирования флота занимаются инженерной очисткой участков местности на территории Мурманской области, где проходили бои времен Великой Отечественной войны.