Новый самолет для региональных перевозок испытали в Якутии

Ранее сообщалось, что средний возраст эксплуатируемого воздушного парка в регионе составляет 37 лет у Ан-24, 32 года у вертолетов Ми-8 и более 30 лет у Ан-2. По данным разработчиков, новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС будет выгодно отличаться от аналогов, представленных на рынке малой авиации (Cessna, Pilatus, АН-2).

"С внедрением этого самолета значительно повысится транспортная доступность, особенно это касается жителей арктических и северных районов. Для нашей республики развитие малой авиации является одним из приоритетов.

Если вспомнить советское время, даже в пределах центральной Якутии почти в каждый населенный пункт летал самолет Ан-2", — рассказал журналистам министр транспорта Якутии Семен Винокуров , пояснив, что парк авиатехники якутской авиакомпании нуждается в обновлении.

По данным разработчиков, технические характеристики самолета ТВС-2ДТС, разрабатываемого на базе АН-2, улучшены за счет применения новых технологий и материалов. «Удалось значительно повысить крейсерскую скорость — до 330 км/час. За счет биплановой конструкции возможно перевозить до 3 тонн груза. Удачная конструкция с применением композитных материалов позволяет увеличить дальность полета до уникальных в классе 5912 км», — рассказал журналистам представитель Улан-Удэнского авиационного завода Кирилл Буренков.

По словам разработчиков, применение ТВС-2ДТС позволит «Полярным авиалиниям» расширить маршрутную сеть и снизить себестоимость полетов. Кроме того, самолет предназначен для использования в санитарной авиации, авиалесоохране.

Новый самолет для региональной авиации разрабатывается акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный завод» и ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина».