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Корабли Ленинградской ВМБ ломают лед Финского залива, чтобы не допустить паводков
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Корабли Ленинградской ВМБ ломают лед Финского залива, чтобы не допустить паводков 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Корабли Ленинградской военно-морской базы начали ломать лед в бухтах Финского залива, чтобы предотвратить опасный подъем воды во время таяния снега, сообщает во вторник пресс-служба Западного военного округа.
"Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к вскрытию ледового покрова в бухтах Финского залива для предотвращения паводков в период обильного снеготаяния. Для рейдовых буксиров и ледокола «Буран» назначена работа в акваториях бухт Военная, Средняя, Купеческая и других. Также ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов", — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге 27 марта — 2 апреля проводился ежедневный мониторинг ледовой обстановки на Неве. Выполнили уже два прохода ледокола «Невская застава», сообщает пресс-служба городского Комитета по природопользованию. «В ближайшие дни суда флота ГУП „Ленводхоз “ приступят к вскрытию ледового покрытия на петербургских реках и каналах. Данные мероприятия направлены на то, чтобы максимально подготовиться к весеннему паводку в городе», — говорится в сообщении комитета.
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