Первый полк С-400 пришел в Китай

Первый полковой комплект российских зенитный систем С-400 прибыл в Китай , сообщил ТАСС со ссылкой на источник на военно-дипломатический источник.

— Два морских транспорта с командным пунктом, радиолокационными станциями, пусковыми и энергетическими установками, другим имуществом в установленное контрактом время прибыли из порта Усть-Луга в Китай, — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что третье судно, перевозившее вспомогательное оборудование для комплексов ПВО, было вынуждено из-за шторма вернуться в пункт назначения. Это имущество будет передано китайской стороне летом.

В январе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что следовавший в Китай транспорт с оборудованием для С-400 попал в шторм в проливе Ла-Манш и был вынужден вернуться в порт отправки для дефектации поврежденного груза и оценке ущерба по страховому случаю.

Система ПВО средней и большой дальности «Триумф» предназначена для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров, с подключением дополнительных модулей дальность ее действия возрастает до 600 км. Применение в пусковых установках разных типов ракет позволяет «Триумфу» формировать эшелонированную противовоздушную оборону.