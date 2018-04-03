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Первый полк С-400 пришел в Китай
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Первый полк С-400 пришел в Китай 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Первый полковой комплект российских зенитный систем С-400 прибыл в Китай, сообщил ТАСС со ссылкой на источник на военно-дипломатический источник.
— Два морских транспорта с командным пунктом, радиолокационными станциями, пусковыми и энергетическими установками, другим имуществом в установленное контрактом время прибыли из порта Усть-Луга в Китай, — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что третье судно, перевозившее вспомогательное оборудование для комплексов ПВО, было вынуждено из-за шторма вернуться в пункт назначения. Это имущество будет передано китайской стороне летом.
В январе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что следовавший в Китай транспорт с оборудованием для С-400 попал в шторм в проливе Ла-Манш и был вынужден вернуться в порт отправки для дефектации поврежденного груза и оценке ущерба по страховому случаю.
Система ПВО средней и большой дальности «Триумф» предназначена для перехвата любых воздушных целей в радиусе 400 километров, с подключением дополнительных модулей дальность ее действия возрастает до 600 км. Применение в пусковых установках разных типов ракет позволяет «Триумфу» формировать эшелонированную противовоздушную оборону.
Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 в Китай был подписан в 2015 году, Поднебесная стала первым иностранным государством, получившим это оружие. Следом «Триумфы» заказали Турция и Индия.
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