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СМИ: Россия предоставит Армении третий кредит на покупку «Искандеров»
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СМИ: Россия предоставит Армении третий кредит на покупку «Искандеров» 

BFM.RU 1 час назад
Россия предоставит Армении еще один, третий, государственный экспортный кредит на поставку вооружений. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на армянскую газету «Жаманак».
«В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы «Искандер», которые будут размещены на границе с Азербайджаном», — пишет издание со ссылкой на собственные источники.
В Минобороны Армении эту информацию пока не комментируют.
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
Ранее замглавы ФСВТС РФ Владимир Дрожжов заявлял «Интерфаксу», что Россия завершила поставки Армении вооружения по первому кредиту в $200 млн  Журналистам в Ереване он также заявил, что поставки Россией оружия Армении по второму кредиту в $100 млн начнутся в 2018 году.
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