СМИ: Россия предоставит Армении третий кредит на покупку «Искандеров»

Россия предоставит Армении еще один, третий, государственный экспортный кредит на поставку вооружений. Об этом передает «Интерфакс» , ссылаясь на армянскую газету «Жаманак».

«В отличие от предыдущих, новый кредит будет выдан без процентов. На эти средства армянская сторона закупит новые комплексы «Искандер», которые будут размещены на границе с Азербайджаном », — пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Минобороны Армении эту информацию пока не комментируют.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» предназначены для поражения средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.