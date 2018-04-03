В Калининградской области проводится второй этап всеармейских состязаний

«Ключи от неба». Так называется конкурс по полевой выучке зенитно-ракетных войск. В Калининградской области проводится второй этап всеармейских состязаний.

— На этом этапе всеармейских состязаний соревнуются военнослужащие Балтийского флота и Тихоокеанского.

Расчёт с Камчатки производит заряжание зенитных автоматов. Нужно уложиться в норматив — 30 минут. Расчёт Балтийского Флота демонтирует чудеса сноровки, и справляется с задачей вдвое быстрее. Ведётся поиск цели. Мишень в поле изображает вертолёт условного противника. Цель захвачена. Через мгновение залп. Судейская бригады фиксируют более десяти точных попаданий. После второго залпа мишень просто рухнула.

Тимур Сильченко, гвардии капитан, командир батареи:

— Есть азарт, когда нужно показать своё умение и навыки, продемонстрировать соперникам, чтобы потом лишних разговоров не было, что расчёт такой-то не подготовлен.