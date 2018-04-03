«Ключи от неба». Так называется конкурс по полевой выучке зенитно-ракетных войск. В Калининградской области проводится второй этап всеармейских состязаний.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— На этом этапе всеармейских состязаний соревнуются военнослужащие Балтийского флота и Тихоокеанского.
Расчёт с Камчатки производит заряжание зенитных автоматов. Нужно уложиться в норматив — 30 минут. Расчёт Балтийского Флота демонтирует чудеса сноровки, и справляется с задачей вдвое быстрее. Ведётся поиск цели. Мишень в поле изображает вертолёт условного противника. Цель захвачена. Через мгновение залп. Судейская бригады фиксируют более десяти точных попаданий. После второго залпа мишень просто рухнула.
Тимур Сильченко, гвардии капитан, командир батареи:
— Есть азарт, когда нужно показать своё умение и навыки, продемонстрировать соперникам, чтобы потом лишних разговоров не было, что расчёт такой-то не подготовлен.
Оба расчёта с поставленной задачей справились, но, по мнению судей, представители Балтфлота сегодня действовали лучше тихоокеанцев. В середине апреля на полигоне Ашулук в Астраханской области состоится финал конкурса «Ключи от неба». Командование флота не сомневается в высоком результате расчёта с берегов Балтики.