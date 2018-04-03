Точность попадания российских лазерных снарядов показали на видео

Репортаж с бригадных тактически учений, в которых задействовано 2000 военнослужащих и более 500 единиц техники, снял телеканал «Звезда»

По сценарию противник уцелел после атаки наших РСЗО. И тогда в ход пошли самоходные 152-миллиметровые гаубицы 2С19 «Мста-С». Они ударили по целям снарядами «Краснополь». Корректировка огня велась с беспилотников.

Точность попаданий — высочайшая. В чем, собственно, и позволяет убедиться сюжет.

Справка «РГ»

Разработан артиллерийский снаряд «Краснополь» был в конце 1970-х годов Тульским КБП. Лазерную полуактивную головку самонаведения создало Ленинградское оптико-механическое объединение. Боеприпас предназначается для артиллерийских систем: Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б». Лазерный указатель позволяет подсвечивать до трех целей одновременно. Танки — на расстоянии 5-7 километров, более крупные объекты — до 15 километров.

С помощью «Краснополя» была уничтожена группа боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим из минометов.