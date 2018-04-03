На Северном флоте подготовили 18 спецгрупп сапёров для утилизации боеприпасов и борьбы с паводками

В ходе сбора военнослужащие отработали проведение инженерной разведки на местности, подготовку взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов.

На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро прошёл учебно-методический сбор с личным составом сапёрных подвижных групп разминирования Северного флота.

Военнослужащие отработали вопросы по проведению инженерной разведки на местности, подготовке взрывоопасных объектов к разрушению подрывным способом, а также осуществили практические подрывы различных учебных взрывоопасных предметов.

Особое внимание было уделено мерам безопасности при обращении с взрывчатыми веществами, подготовке и выполнении взрывных работ.

В мероприятии приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты, отдельного морского инженерного батальона, а также сапёры отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота.

Всего было подготовлено 18 специальных групп сапёров, предназначенных для утилизации взрывоопасных предметов и борьбы с ледовыми заторами.

Подобные сборы военных инженеров Северного флота проходят на регулярной основе в зимнем периоде обучения накануне паводкоопасного сезона. Ежегодно сапёры подвижных групп разминирования занимаются инженерной очисткой участков местности на территории Мурманской области, где шли бои времён Великой Отечественной войны, на которых в летний период находят взрывоопасные предметы.