В цеху танкоремонтного завода вместе с Т-80БВ заметили «Белого Орла»

Расположенный в пригороде Санкт-Петербурга 61-й танкоремонтный завод в настоящее время занят капитальным ремонтом танков Т-80БВ. Репортаж с территории этого оборонного предприятия, входящего в корпорацию «Уралвагонзавод» , размещен на веб-ресурсе t-digest.ru.

Внимательные наблюдатели заметили, что в цехах наряду с газотурбинными машинами видны корпуса каких-то других танков, которые отличаются от «восьмидесяток». Военные эксперты опознали в них знаменитого «Белого орла» (на фото справа).

Эта модификация Т-72Б1 была спроектирована и изготовлена на данном предприятии. Впервые ее продемонстрировали в 2012 году на выставке «Технологии в машиностроения». В настоящее время, по данным, появившимся в Сети, 50 таких боевых машин поступили на вооружение сухопутных войск вооруженных сил Республики Никарагуа

Как рассказал эксперт по бронетанковой технике Алексей Хлопотов , «Белый Орел» название полуофициальное, но его можно встретить в материалах 61-го танкоремонтного завода. Правильно танк называется «Модернизированный танк Т-72Б1, Изделие 184-1МС, созданный по теме „Прорыв -2Б“.

»В настоящее время «Белый орел» является самым мощным танком в Южной Америке. По бронированной защите, вооружению и уровню развития системы управления огнем он превосходит принятый на вооружение в Чили «Леопард-2А4». Уникальным этот танк делает наличие в боекомплекте управляемых ракет.

Считается, что этот вариант Т-72Б1 немного уступает немецкой «бронированной кошке» в подвижности, но, учитывая значительный вес «Леопарда», и здесь превосходство за российской машиной.

Отличительной особенностью «Белого Орла» является еще и панорамный прицел и закрытая пулеметная установка, которые имеет в своем распоряжении командир. Это способствует значительному снижению потерь личного состава от огня противника", — пояснил Хлопотов.