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Молния: Истребитель ВС Мьянмы разбился во время тренировочного полета в округе Пегу — местные власти
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Молния: Истребитель ВС Мьянмы разбился во время тренировочного полета в округе Пегу — местные власти 

ИА Синьхуа 2 часа назад
— местные власти
ИА Синьхуа: последние новости
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