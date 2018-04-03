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Применение новой техники в ракетных войсках показали на видео
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Применение новой техники в ракетных войсках показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Минобороны опубликовало видео с новыми боевыми противодиверсионными машинами «Тайфун-М», которые оснащены беспилотными летательными аппаратами. Перспективную технику, напомним, применили на учениях ракетных войск стратегического назначения в Свердловской области.
По легенде противодиверсионные формирования находили, блокировали и ликвидировали «противника», в том числе, с использованием новых боевых машин «Тайфун-М». В состав их наблюдательного оборудования входит легкий беспилотный летательный аппарат. Это дополнительное оснащение, в отличие от встроенного, позволяет экипажу БПДМ следить за территорией большей площади и на большем удалении от боевой машины.
Как пояснили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на учениях в Свердловской области использовали беспилотники различных видов и модификаций.
Как это работает? Аппарат в радиусе 20 километров обнаруживает группы «диверсантов» (их роль исполнили около сотни военнослужащих), которые пытаются заминировать дороги, а также готовят налет на важные объекты — трансформаторные подстанции, котельные, склады техники и ГСМ. В планы условных вредителей входил срыв выполнения ракетным полком боевой задачи, но после обнаружения формирований противника на дальних подступах к полевым позициям они были своевременно нейтрализованы.
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