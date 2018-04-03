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Главы прибалтийских республик сегодня будут выпрашивать у Трампа оружие «для сдерживания России»
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Главы прибалтийских республик сегодня будут выпрашивать у Трампа оружие «для сдерживания России» 

Интересант 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В ходе сегодняшней встречи с президентом США Дональдом Трампом главы Литвы, Латвии и Эстонии будут просить его усилить противовоздушную оборону в Прибалтике и направить в регион больше натовских подразделений «для сдерживания России», заявила литовская «просительница» Даля Грибаускайте.
Она надеется, что в совместной декларации по итогам встречи будет отражено увеличение американских подразделений в Прибалтике. Это, по ее мнению, «станет гарантией помощи НАТО в случае нападения России».
Грибаускайте также намерена просить Трампа об усилении ПВО в регионе Балтики. Речь идет о зенитных ракетных комплексах «Пэтриот» и подводных лодках НАТО в морской акватории близ Литвы.
Напомним, что российская сторона уже неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на кого-либо и отмечала, что НАТО заявляет о «российской угрозе» ради усиления своего присутствия в Прибалтике. Только за последние месяцы альянс разместил в Латвии, Литве и Эстонии примерно 10 тысяч военных и несколько сотен единиц военной техники.
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