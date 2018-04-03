В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинции: Латакия — пять, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Дераа — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. В течение суток медицинскую помощь получили 88 человек.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенным пунктом Хабашия провинции Алеппо. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2495. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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