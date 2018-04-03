1130 призывников Удмуртии отправятся в армию этой весной

Ижевск. Удмуртия . В весенний призыв 2018 года 1130 юношей из Удмуртии отправятся в армию. Об этом рассказал журналистам военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев

Кампания стартовала 1 апреля. Всего через медицинские и призывные комиссии пройдут около 7 тыс. ребят 1991-2000 годов рождения. Как сообщил Александр Комлев, распределение призывников по регионам и родам войск останется традиционным. Большая часть молодых людей (45%) отправятся служить в сухопутные войска, 20% — в ракетные, 16,4% — в войска Национальной гвардии, 3% — в Воздушно-космические силы, чуть меньше 3% в Воздушно-десантные войска и в Военно-морской флот.

«В прошлую призывную кампанию в научные роты отправились 11 ребят. В этот раз меньше, поскольку вузы еще не успеют выпустить выпускников. Осенью ситуация может повториться», — отметил Александр Комлев.

Как сообщили в комиссариате, юноши смогут проходить службу на территории Удмуртии. В настоящее время идет формирование инженерно-саперного полка в Кизнере, а во второй половине 2018 года ожидается формирование механизированного батальона в Камбарке.

Одним из нововведений весенней кампании станет обязательное психологическое исследование. «Психологические тестирования раньше проводились в порядке эксперимента, сейчас выявление девиантного поведения в этой области стало обязательным. Если для нашей республики не характерно, то для нашего округа характерна особенность заболеваний нервно-психической направленности», — рассказал Александр Комлев.

Как отметили в комиссариате, основным заболеванием среди юношей, препятствующим прохождению службы, является гипертоническая болезнь. Кроме того, в республике превышены показатели заболеваемости органов мочеполовой системы и крови.

Напомним, в армию юношей начнут отправлять в двадцатых числах апреля.