Черное море решили прикрыть «Небом»

Новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» передислоцировали в Крым в начале 2018 года для контроля воздушного пространства над Черным морем.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в главном командовании Воздушно-космических войск, расчеты станций уже заступили на дежурство.

РЛС способны обнаруживать большое количество сложных целей — от самолетов до крылатых ракет и определять их координаты с точностью до сантиметра. Помимо этого, радар способен сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.

«Небо-М» устанавливаются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. Новейшие РЛС уже доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим в Сирии

«Небо-М» и «Небо-УМ» — радиолокационные станции больших и средних высот, которые способны анализировать данные о гиперзвуковых и аэродинамических целях в сложных погодных условиях и передавать собранную информацию зенитчикам.