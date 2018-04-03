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Черное море решили прикрыть «Небом»
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Черное море решили прикрыть «Небом» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» передислоцировали в Крым в начале 2018 года для контроля воздушного пространства над Черным морем.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в главном командовании Воздушно-космических войск, расчеты станций уже заступили на дежурство.
РЛС способны обнаруживать большое количество сложных целей — от самолетов до крылатых ракет и определять их координаты с точностью до сантиметра. Помимо этого, радар способен сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.
«Небо-М» устанавливаются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. Новейшие РЛС уже доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим в Сирии.
«Небо-М» и «Небо-УМ» — радиолокационные станции больших и средних высот, которые способны анализировать данные о гиперзвуковых и аэродинамических целях в сложных погодных условиях и передавать собранную информацию зенитчикам.
Напомним, в феврале 2015 года Минобороны сообщило, что войска воздушно-космической обороны России начали развертывание радиолокационного комплекса ПВО нового поколения «Небо-М».
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