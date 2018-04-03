Дети, пострадавшие при пожаре, смогут бесплатно учиться в заведениях МО

Детей из семей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», пригласили бесплатно учиться в заведениях Министерства обороны

Об этом сообщает информагентство «ТАСС». Дети смогут бесплатно обучаться в довузовских учебных заведениях Министрерства обороны РФ — кадетских корпусах и училищах. такое решение принял министра обороны РФ Сергей Шойгу

Ребята смогут выбирать между Президентскими кадетскими училищами, Суворовскими и Нахимовскими военно-морскими училищами, кадетскими военными корпусами и пансионом воспитанниц Минобороны. Их зачисление будет производиться в особом порядке.