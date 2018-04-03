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Дети, пострадавшие при пожаре, смогут бесплатно учиться в заведениях МО
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Дети, пострадавшие при пожаре, смогут бесплатно учиться в заведениях МО 

АиФ Кузбасс 49 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Детей из семей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня», пригласили бесплатно учиться в заведениях Министерства обороны.
Об этом сообщает информагентство «ТАСС». Дети смогут бесплатно обучаться в довузовских учебных заведениях Министрерства обороны РФ — кадетских корпусах и училищах. такое решение принял министра обороны РФ Сергей Шойгу.
Ребята смогут выбирать между Президентскими кадетскими училищами, Суворовскими и Нахимовскими военно-морскими училищами, кадетскими военными корпусами и пансионом воспитанниц Минобороны. Их зачисление будет производиться в особом порядке.
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