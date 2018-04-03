Военные помогут в ликвидации паводков в Волгоградской области

Военные инженеры ЮВО готовы к ликвидации паводков в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки. Они подготовили к возможной эвакуации людей переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Кроме того, для освобождения рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд.

В готовности также находятся станции СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления.