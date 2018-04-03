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Военные помогут в ликвидации паводков в Волгоградской области
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Военные помогут в ликвидации паводков в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Военные инженеры ЮВО готовы к ликвидации паводков в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки. Они подготовили к возможной эвакуации людей переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.
Кроме того, для освобождения рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд.
В готовности также находятся станции СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления.
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