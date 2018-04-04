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Военные инженеры ЮВО провели масштабные учения по подготовке к паводкам
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Военные инженеры ЮВО провели масштабные учения по подготовке к паводкам 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ростовской области с инженерными подразделениями Южного военного округа (ЮВО) проведены тактико-специальные занятия по наведению мостов и переправ в ходе ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.
Инженеры навели мосты и переправы через водные преграды, в том числе плавающих транспортеров ПТС-2.
Были отработаны нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.
Личный состав понтонных взводов осуществил сброс звеньев понтона в воду и собрал их в перевозные паромы грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, при этом длина их составляет 20 до 60 метров соответственно.
При помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460 специалисты обеспечили переправу колесной и гусеничной техники, а также гражданского населения на противоположный берег реки Северский Донец шириной до 230 м.
Также к проведению работ по освобождению рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реке Дон.
Также в ходе практических занятий военные специалисты с помощью станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» заполнили резервуары общей вместимостью до 1 куб. метров очищенной водой из реки.
Всего на тактико-специальные занятия привлечено около 300 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортёры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.
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 Ещё 6 источников 
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