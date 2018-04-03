Военные инженеры ЮВО готовы к ликвидации паводков в Волгоградской области

К возможной эвакуации населения подготовлены переправочно-десантная техника, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) выполнили подготовительные мероприятия перед возможной ликвидацией последствий паводковой ситуации в Волгоградской области

Личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки местности.

Военные инженеры подготовили к возможной эвакуации населения переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

Также, в готовности находятся станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления.

Кроме того, к проведению работ по освобождению рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реках.