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Военные инженеры ЮВО готовы к ликвидации паводков в Волгоградской области
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Военные инженеры ЮВО готовы к ликвидации паводков в Волгоградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К возможной эвакуации населения подготовлены переправочно-десантная техника, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.
Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) выполнили подготовительные мероприятия перед возможной ликвидацией последствий паводковой ситуации в Волгоградской области.
Личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки местности.
Военные инженеры подготовили к возможной эвакуации населения переправочно-десантную технику, в том числе плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.
Также, в готовности находятся станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена», с помощью которых можно очистить воду из реки для употребления.
Кроме того, к проведению работ по освобождению рек ото льда подготовлено более 50 подрывных команд, а в самых проблемных местах уже выполнен ряд мероприятий по подрыву льда для предотвращения заторов на реках.
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