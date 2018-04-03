Минобороны пригласило на обучение детей из пострадавших в Кемерово семей

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение помочь детям из семей пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово и предложил ребятам продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении", — сказала она.

Марковская добавила, что офицеры кадровых органов Минобороны России уже провели встречи с родственниками пострадавших, рассказали им о местах расположения учебных заведений, а также об особенностях организации учебного процесса и условиях размещения обучаемых.

"Детям из семей, пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово, на выбор будет предоставлено право обучаться в Президентских кадетских училищах, Суворовских и Нахимовских военно-морских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны. Зачисление будущих кадетов в учебные центры будет производиться в особом порядке", — заявила Марковская.

Она отметила, что родственники двоих детей уже приняли решение об их поступлении в учебные заведения, в том числе одной девочки, которая будет учиться в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве.