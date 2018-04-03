Западные СМИ назвали российскую «угрозу» в Арктике «хайпом»

На Западе отказались считать усиление российских позиций в Арктике серьезной угрозой. Как пишет издание The National Interest, озвученное Россией строительство боевых ледоколов не является угрозой для американской нацбезопасности и больше походит на «хайп».

Во-первых, пишет издание, Россия собирается строить всего лишь два таких ледокола для охраны береговой линии Арктики, протяженностью более 24 тысяч километров. Тем более, этот проект, как строительство многих других кораблей российского флота, утверждает издание, отложен. По данным The National Interest, в настоящее время российский флот строит боевые корабли только с малой территорией обхвата, в то время как проекты с большим обхватом заморожены.

«Россия не только борется с колоссальной проблемой развития с ограниченными ресурсами, но ее усилия не слишком хорошо организованы. Москва всего лишь пытается усилить слабую инфраструктуру на ее обширных территориях на севере — то, что надо было сделать еще давно. Нет абсолютно никакой возможной угрозы национальной безопасности США от российского развития Северного морского пути, несмотря на недавние заявления властей об обратном», — сообщает The National Interest