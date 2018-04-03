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Источник: Китай получил первый полк С-400 без вспомогательного оборудования
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Источник: Китай получил первый полк С-400 без вспомогательного оборудования 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый полковой комплект зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», за исключением вспомогательного оборудования, доставлен двумя морскими транспортами в Китай. Недостающее оборудование, пострадавшее ранее при транспортировке на третьем судне, будет передано заказчику летом, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай. Он включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование и другое имущество. В его составе отсутствует оборудование, находившееся на борту третьего судна", — сказал собеседник агентства.
"Работа продолжается, отправка заказчику недостающего имущества ориентировочно будет выполнена летом", — уточнил источник.
Как сообщили в январе в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, третье судно после шторма в проливе в Ла-Манш вернулось в порт отправки для проведения дефектации поврежденного вспомогательного оборудования и оценки ущерба по данному страховому случаю.
В ФСВТС не стали комментировать предоставленную источником информацию.
Контракт с Китаем
О подписании РФ контракта с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноябре 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение контракта. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем ПВО. В июне 2016 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что китайская армия получит системы не ранее 2018 года.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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