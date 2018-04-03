Ещё
Новая российская бомба напугала британцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая российская бомба напугала британцев 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Великобритании испугались новой авиационной бомбы под названием «Дрель», которая будет принята на вооружение в российской армии.
Отметим, что британцы назвали новый боеприпас «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».
К слову, бомба «Дрель» является новым образцом планирующей бомбовой кассеты. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.
Отметим, что Воздушно-космические силы РФ получат новую «Дрель» в течение 2018 года. Испытания вооружения начались в 2016 году. В данный момент уже готов опытный образец бомбовой кассеты калибром 500 кг, которая снаряжена самоприцеливающимися боевыми элементами.
В Британии считают, что новая российская бомба усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны. Также в стране уточнили, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Инженеры предложили смешивать твердое ракетное топливо в искусственном кишечнике В Ленобласти успешно прошли учения ЗРК «Бук-М2» В Калининградской области вынесли приговор летчику за порчу истребителя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя34
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»204
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ154
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев506
Что делает спецназ США у российских границ73
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение