Новая российская бомба напугала британцев

Великобритании испугались новой авиационной бомбы под названием «Дрель», которая будет принята на вооружение в российской армии.

Отметим, что британцы назвали новый боеприпас «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».

К слову, бомба «Дрель» является новым образцом планирующей бомбовой кассеты. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.

Отметим, что Воздушно-космические силы РФ получат новую «Дрель» в течение 2018 года. Испытания вооружения начались в 2016 году. В данный момент уже готов опытный образец бомбовой кассеты калибром 500 кг, которая снаряжена самоприцеливающимися боевыми элементами.