Новая российская бомба напугала британцев 

В Великобритании испугались новой авиационной бомбы под названием «Дрель», которая будет принята на вооружение в российской армии.
Отметим, что британцы назвали новый боеприпас «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля».
К слову, бомба «Дрель» является новым образцом планирующей бомбовой кассеты. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику.
Отметим, что Воздушно-космические силы РФ получат новую «Дрель» в течение 2018 года. Испытания вооружения начались в 2016 году. В данный момент уже готов опытный образец бомбовой кассеты калибром 500 кг, которая снаряжена самоприцеливающимися боевыми элементами.
В Британии считают, что новая российская бомба усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны. Также в стране уточнили, что Россия сообщила о новой бомбе вскоре после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».