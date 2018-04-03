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44-й самолет присоединился к воздушному парку «Уральских авиалиний»
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44-й самолет присоединился к воздушному парку «Уральских авиалиний» 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Первый в этом году Airbus A320 пополнил парк авиакомпании «Уральские авиалинии».
Борт под номером VP-BKX стал сорок четвертым самолетом в воздушном парке авиакомпании. Общая вместимость лайнера — 162 кресла, из которых 150 кресел эконом-класса и 12 — бизнес-класса. Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Свой первый рейс лайнер совершил под символичным номером U6-1 по маршруту Екатеринбург-Москва-Шереметьево, куда авиакомпания начала полеты 25 марта.
Напомним, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает новые самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полётов. Кроме того, авиакомпания продолжает обновление салонов самолетов, устанавливая облегченные и комфортные кресла DragonFly от фирмы Zodiac Seats France.
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 44 авиалайнера (24 А320, 13 А321 и 7 А319).
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