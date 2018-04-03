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Стала известна дата первого заплыва новейшего китайского авианосца
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Стала известна дата первого заплыва новейшего китайского авианосца 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Тестовое плавание первого китайского авианосца собственного производства запланировано на конец апреля в Бохайском заливе. Об этом со ссылкой на источники, близкие к военному руководству КНР, пишет South Chine Morning Post.
Китайский авианосец типа 001A был спущен на воду в апреле прошлого года. Он стал вторым авианосцем у китайского флота и первым, полностью спроектированным и построенным в КНР. Его строительство продолжалось с 2013 года.
Длина корабля составляет 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. На борту авианосца могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15».
«Тестовый рейс корабля скорее всего состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля», — сообщил источник издания.
30 марта сообщалось, что разведывательное сообщество США назвало «необыкновенным зрелищем» учения ВМС КНР, проводимые в Южно-Китайском море. Всего в учениях приняли участие 43 корабля.
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