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В ВМС Украины рассчитывают, что США передадут им два патрульных катера
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В ВМС Украины рассчитывают, что США передадут им два патрульных катера 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Командование военно-морских сил ВС Украины рассчитывает, что США бесплатно передадут украинским ВМС два патрульных катера типа Islands.
Как отмечается на странице пресс-центра командования ВМС в Facebook, завершается проработка контракта на получение патрульных катеров и начинается его межведомственное согласование.
"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США", — цитирует пресс-центр слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.
По данным пресс-центра, американскую сторону уже уведомили о готовности министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. В ведомстве ждут, когда США сообщат о сроках проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.
После подписания контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров. В том числе, он включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Islands.
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