Минобороны разработало точные критерии оценки навыков военных 

Минобороны России разработало критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих, от которых будут зависеть перспективы их служебного роста и размер ежемесячной премии. Как пишут «Известия», квалификация присваивается по результатам специального тестирования. Определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до самой высокой — мастера. Так, например, специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер — 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Предполагается, что новый порядок будет также распространяться на ФСБ, Росгвардию и МЧС.