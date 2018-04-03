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Минобороны разработало точные критерии оценки навыков военных
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Минобороны разработало точные критерии оценки навыков военных 

Авторадио 1 час назад
Минобороны России разработало критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих, от которых будут зависеть перспективы их служебного роста и размер ежемесячной премии. Как пишут «Известия», квалификация присваивается по результатам специального тестирования. Определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до самой высокой — мастера. Так, например, специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер — 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей. Предполагается, что новый порядок будет также распространяться на ФСБ, Росгвардию и МЧС.
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