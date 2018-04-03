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В Новосибирской области спецназовцы десантировались на парашютах «Арбалет-2» ночью в рамках плановых занятий
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В Новосибирской области спецназовцы десантировались на парашютах «Арбалет-2» ночью в рамках плановых занятий 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие отработали сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершили марши в полном боевом снаряжении.
Более 200 военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, выполнили десантирование в условиях ограниченной видимости ночью.
Десантирование проходило на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке. Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8АМТШ с высоты 800 метров.
Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки подразделения спецназа отработали сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершили марши в полном боевом снаряжении.
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