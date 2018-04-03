В Новосибирской области спецназовцы десантировались на парашютах «Арбалет-2» ночью в рамках плановых занятий

Кроме того, военнослужащие отработали сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершили марши в полном боевом снаряжении.

Более 200 военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области , выполнили десантирование в условиях ограниченной видимости ночью.

Десантирование проходило на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке. Воздушное десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8АМТШ с высоты 800 метров.

Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки подразделения спецназа отработали сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершили марши в полном боевом снаряжении.