Черноморский флот будет противостоять «украинскому пиратству» после задержания судна «Норд»

«Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась»

По данным СМИ, в командовании Черноморского флота России задумались о патрулировании северо-восточной части Черного моря и Азовского моря после задержания украинскими пограничниками судна «Норд». Экипаж судна, тем временем, сообщил о выдвинутых условиях для освобождения. По словам российских рыбаков, от них требуют признать себя украинцами.

Как утверждает агентство «КВ», Черноморский флот может принять ответные меры после задержания судна «Норд» крымского рыболовецкого предприятия. В командовании флота задумались над проблемой обеспечения безопасности судоходства. Об этом агентству рассказал источник в силовых структурах Крыма . По его словам, корабли Черноморского флота России могут начать патрулировать северо-восточную часть Черного моря и Азовское море.

«Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна», — сказал собеседник агентства.

Тем временем, стало известно условие освобождения рыбаков с задержанного судна, выдвинутое украинскими пограничниками. Как сообщил капитан корабля Владимир Горбина, для освобождения экипажу нужно признать себя гражданами Украины

«Если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят», — сказал Горбина в интервью RT. Украинские документы должны привезти из дома родственники задержанных. По словам капитана, данное предложение отвергли все члены экипажа.

Согласно принятому украинскими властями закону о временно оккупированных территориях, все выданные в Крыму документы считаются недействительными. Погранслужба Украины не признает не только российские паспорта задержанных рыбаков, но и все судовые документы. В связи с этим пограничники заявляют, что на судне нет граждан РФ, и не допускают к ним российского консула.