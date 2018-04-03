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Экипажи МиГ-31провели дозаправку в воздухе
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Экипажи истребителей МиГ-31 ТОФ на Камчатке впервые отработали ночную дозаправку в воздухе 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке впервые отработали ночную дозаправку в воздухе. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"На Камчатке летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота впервые отработали полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 с ночной дозаправкой в воздухе. Дозаправка истребителей осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России", — сообщил Воскресенский.
Он добавил, что дозаправка проходила на высоте 7 тыс. м при скорости около 500 км/ч. Летчики-истребители выполнили десяти вылетов и провели более 15 контактов с самолетом-заправщиком.
При выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам сложно обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться с ее конусом в условиях плохой видимости, а также выполнять пилотирование без видимых наземных ориентиров. Воздушная дозаправка — это необходимый элемент подготовки летчиков-истребителей, она позволяет заметно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования, добавил Воскресенский.
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