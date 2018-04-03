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ВМФ России прекратил поиски пропавшей аргентинской подлодки
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ВМФ России прекратил поиски пропавшей аргентинской подлодки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» официально прекратило поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в Атлантическом океане, сообщил российский почетный консул в Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов.
«Янтарь» окончательно покинул зону поиска, направившись в Монтевидео для пополнения запасов топлива и продовольствия, после чего возьмет курс на Буэнос-Айрес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telam.
Таким образом, все иностранные суда, ранее задействованные в поисках, покинули район поисков в Атлантике.
Напомним, Аргентина еще 1 декабря минувшего года объявила о прекращении операции по спасению пропавшей подлодки, признав экипаж субмарины погибшим.
В ВМС Аргентины объявили, что причиной взрыва на пропавшей подводной лодке «Сан-Хуан», предположительно, стала высокая концентрация водорода. При этом обстоятельства пропажи субмарины оказались засекречены. Позднее в гибели аргентинской подлодки был найден британский след.
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