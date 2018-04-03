Китайское научное судно «Кэсюэ» проводит комплексные исследования подводных гор Магеллана

Судно «Кэсюэ», 2 апреля / Синьхуа / — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.

Судно «Кэсюэ», 2 апреля /Синьхуа/ — Подводные горы — один из главных районов для изучения биологического разнообразия Мирового океана.

В рамках специальной государственной программы «Научное исследование экосистемы типичных подводных гор западной части Тихого океана» команда китайского научного судна «Кэсюэ» проводит в эти дни комплексные исследования подводных гор Магеллана.

1 апреля беспилотный глубоководный аппарат «Фасянь» нанес первый визит на одну из вершин в горной цепи Магеллана.