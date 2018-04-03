Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки

Судно ВМФ РФ «Янтарь» прекратило поиски подводной лодки, пропавшей у берегов Аргентины в ноябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Telam. По данным СМИ, российское судно сейчас направляется в Монтевидео на дозаправку, а затем его ждут в Буэнос-Айресе

Напомним, субмарина San Juan бесследно исчезла 15 ноября. Экипаж перестал выходить на связь во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

На борту находились 44 человека. Все они погибли. С таким заявлением министерство обороны страны выступило после того, как военные получили информацию о взрыве в том месте, где могло находиться судно, и в то время, когда оно в последний раз вышло на связь.

Поиски субмарины вели самолеты и корабли более чем из десятка стран мира, включая Россию, но безрезультатно.